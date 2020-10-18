Минобороны Армении сообщило об атаке Азербайджана на границе с Ираном

Ереван, 18 октября. Министерство обороны Армении сообщает о наступлении Вооруженных сил Азербайджана в Карабахе на границе с Ираном на фоне объявленного гуманитарного перемирия. Соответствующую информацию разместила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян в Facebook.

«К 07.20 (06.20 по московскому времени. — Прим. ФАН) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций», — сообщает Степанян.

По ее словам, обе стороны понесли потери.

Ранее азербайджанская сторона обвинила Ереван в нарушении гуманитарного перемирия. По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли район вблизи населенного пункта Джабраил.