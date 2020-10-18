Биологи назвали причину ускоренного развития склероза

Москва, 18 октября. Ученые Каролинского института в Швеции назвали причину ускоренного развития склероза. Исследование было опубликовано в научном журнале Science Immunology.

Как узнали специалисты, ген ATG7 заставляет вспомогательные клетки нервной системы уничтожать поврежденные оболочки нейронов.

«Несмотря на большой прогресс в изучении и лечении рассеянного склероза, примерно через 10-20 лет после появления заболевания состояние пациентов обычно ухудшается. Пока существует лишь одно лекарство, которое помогает людям на этой стадии. Мы почти ничего не знали о биологических процессах, из-за которых ее симптомы усугубляются», — рассказала одна из авторов исследования Майя Ягодич.

Ученые наблюдали за развитием рассеянного склероза у мышей и выяснили, что приобретение и скорость его развития зависит от активности гена ATG7. Ген связан с процессом захвата и переработки поврежденных белков и других компонентов клеток при стрессе или недостатке пищи. Из-за низкой активности этого гена у грызунов развились хронические воспаления, влияющие на ухудшение симптомов склероза.

Работу гена восстановили с помощью трегалозы — вещества, содержащегося в грибах и водорослях. Спустя несколько недель регулярного приема вещества у мышей пропали симптомы рассеянного склероза.

Ранее ученые из Ливерпульского университета пришли к выводу, что последовательное заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз увеличивает риск летального исхода. Выяснилось, что последовательное заболевание вызывает циркуляцию нескольких конкурирующих патогенов, усиливающих негативное влияние.