Трамп: США будут выстраивать мир «с позиции силы» с новым вооружением

Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп раскрыл планы по выстраиванию мира с позиции силы после создания сверхмощного вооружения. Об этом со ссылкой на выступление американского лидера на митинге в штате Висконсин сообщает ТАСС.

По словам президента США, Вашингтон имеет «самые мощные» вооруженные силы, которым завидуют Россия, КНР, Северная Корея и другие страны.

«Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это», — заявил Трамп.

В то же время в США неоднократно заявляли, что в производстве гиперзвукового оружия страна отстала от России и Китая. В конце 2019 года глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США оказались «в роли догоняющего» и объявил об удвоении финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов в 2020 году.

Ранее ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что вопрос продления договора СНВ-3 может быть решен положительно не только потому, что подобный запрос — очень популярная тема для американского общества, но и потому что Вашингтон фактически не может сейчас предъявить новые типы вооружений, а отказ от продления договора не имеет смысла.