Обнаружено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 в два раза

Москва, 18 октября. Ученые Имперского колледжа Лондона раскрыли болезнь, увеличивающую риск смерти от коронавируса в два раза, пишет британский журнал Anaesthesia.

Специалисты изучили данные 372 пациентов с коронавирусом, госпитализированных в период с 10 марта по 23 июля.

У 216 пациентов были проблемы с почками, из них умерло 107 человек, то есть почти половина. При этом из оставшихся 156 пациентов скончались только 32 человека (21%).

Как полагают ученые, это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, «перекрестной связью» между легкими и почками, а также использованием токсичных препаратов при лечении от коронавируса.

«Могут существовать и другие факторы, способствующие этому, такие как гипотензия, объемное истощение, гиперкоагуляция и дисфункция сердца», — отметили специалисты.

Ранее врач рассказал об эффективных методах защиты от коронавируса в зимний период. Специалист назвал строгое соблюдение масочно-перчаточного режима наиболее эффективным способом замедлить распространение коронавируса. Эта рекомендация с приходом холодов становится вдвойне актуальной. Врач отметил, что в зимнее время носить маску на улице полезно, поскольку она будет способствовать согреванию воздуха, а ношение перчаток спасет кожу рук от многочисленных бактерий.