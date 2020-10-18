В Goldman Sachs сказали, в чем хранить сбережения на фоне кризиса доллара

Москва, 18 октября. Специалисты Goldman Sachs объяснили, в чем лучше хранить сбережения на фоне возможного кризиса доллара. Об этом сообщает портал Nation News.

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает печатать доллары, сказали в банке. Кроме того, чтобы позволить инфляции разогнаться, ФРС изменила инфляционное таргетирование. Поэтому американская валюта будет продолжать обесцениваться, подчеркивают специалисты.

В банке Goldman Sachs обращают внимание на слабость доллара и рекомендуют отказаться от него.

В издании считают, что доллар близится к краху, и от американской валюты нужно избавляться. Адекватным ответом на введенные Белым домом в связи с борьбой с коронавирусом ограничения будет отказ от доллара в пользу серебра, отмечают специалисты.

О надвигающемся кризисе американской валюты также предупредил президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc Питер Шифф. По его мнению, мир вскоре откажется от долларового стандарта в пользу золотого.

Ранее аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что победа Джо Байдена в президентских выборах США грозит мировой экономике «голубой волной» и обрушением доллара. По мнению специалистов, доллар может укрепиться лишь в случае победы Дональда Трампа и успешной вакцинации от коронавируса.