Названы эффективные методы защиты от коронавируса зимой

Москва, 18 октября. Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об эффективных методах защиты от коронавируса в зимний период. Об этом сообщает радио Sputnik.

Карабиненко назвал строгое соблюдение масочно-перчаточного режима наиболее эффективным способом замедлить распространение коронавируса. Эта рекомендация с приходом холодов становится вдвойне актуальной, подчеркивает Карабиненко.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода», — заявил врач.

Специалист отметил, что в зимнее время носить маску на улице полезно, поскольку она будет способствовать согреванию воздуха. Также обязательно нужно носить перчатки. Карабиненко напомнил, что на коже рук находится «очень много всяких бактерий и вирусов».

Врач признает, что поведение коронавируса зимой изучено плохо и наиболее точные рекомендации появятся позднее.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться», — объяснил Карабиненко.

Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава России академик РАН Рахим Хаитов заявил, что 90% заболевших коронавирусом россиян в настоящее время — это возвращающиеся с отдыха люди. Об этом сообщает RT. Ученый также призвал строго следить за соблюдением карантинных мер.