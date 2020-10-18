Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названы эффективные методы защиты от коронавируса зимой

57

Названы эффективные методы защиты от коронавируса зимой

Москва, 18 октября. Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об эффективных методах защиты от коронавируса в зимний период. Об этом сообщает радио Sputnik.

Карабиненко назвал строгое соблюдение масочно-перчаточного режима наиболее эффективным способом замедлить распространение коронавируса. Эта рекомендация с приходом холодов становится вдвойне актуальной, подчеркивает Карабиненко.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода», — заявил врач.

Специалист отметил, что в зимнее время носить маску на улице полезно, поскольку она будет способствовать согреванию воздуха. Также обязательно нужно носить перчатки. Карабиненко напомнил, что на коже рук находится «очень много всяких бактерий и вирусов».

Врач признает, что поведение коронавируса зимой изучено плохо и наиболее точные рекомендации появятся позднее.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться», — объяснил Карабиненко.

Ранее главный аллерголог-иммунолог Минздрава России академик РАН Рахим Хаитов заявил, что 90% заболевших коронавирусом россиян в настоящее время — это возвращающиеся с отдыха люди. Об этом сообщает RT. Ученый также призвал строго следить за соблюдением карантинных мер.

Источник: радио Sputnik
Новости партнеров