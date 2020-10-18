В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла

Кемерово, 18 октября. Подземные толчки магнитудой 4,8 балла зафиксированы в Кемеровской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Согласно имеющимся данным, землетрясение произошло в 00.21 по местному времени (20.21 по московскому времени 17 октября) в 13 км от города Киселевск. Информация о пострадавших и жертвах отсутствует.

Несколько дней назад сообщалось, что два горняка пострадали на шахте Шерегешского рудника при землетрясении в Кемеровской области. Тогда были зафиксированы толчки магнитудой 4,2 балла.