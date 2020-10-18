Басков заявил о намерении завести «кошку, собаку и жену»

Москва, 18 октября. Певец Николай Басков рассказал о намерении завести «кошку, собаку и жену» в эфире шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

Артист признался, что недавно завел кошку по инициативе матери. Женщина увидела кота в социальной сети бывшей жены Баскова и захотела животное той же породы.

«Три дня прошло, и я стал рабом этого животного. Во мне столько любви нерастраченной оказалось. Многие мои чувства приводили меня к разочарованиям, предательствам, к тем моментам, когда сердце разбивалось и потом тяжело собиралось вновь. А тут бесконечная любовь. Никто не скажет тебе «дай денег», «купи сумочку», — рассказал Басков.

Также певец признался, что хочет завести полноценную семью.

«Я еще собаку хочу завести. Кошку, собаку и жену», — поведал артист.

О желании завести семью певец рассказал еще весной, в период самоизоляции. Басков отметил, что перед ним есть хороший пример родителей, которые прожили вместе 45 лет.

Ранее Николай Басков похвастался удачной рыбалкой в Астрахани. Басков опроверг стереотип о том, что ему чужды традиционные мужские развлечения. В начале октября певец отправился в Астрахань, где проводит время, рыбача с лодки. На днях он похвастался уловом в соцсетях, выложив фото с собственноручно пойманными сазаном и подлещиком.