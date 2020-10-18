Асмус рассказала, почему не сможет сняться в порно

Москва, 18 октября. Российская актриса Кристина Асмус рассказала, почему не смогла бы сняться в порно. На необычный вопрос поклонника артистка ответила в соцсети Instagram.

Асмус предложила подписчикам задать ей несколько вопросов. Поклонники быстро откликнулись на призыв звезды. Некоторые спрашивали актрису об отношениях с бывшим мужем, шоуменом Гариком Харламовым. Другие подписчики интересовались цветом ковра и фирмой помады Асмус.

Однако один из фанатов решился на откровенный вопрос и спросил, смогла бы артистка сняться в порно. Ее ответ привел подписчиков в замешательство.

«Нет. Я стесняюсь раздеваться перед камерой!» — ответила Асмус.

Подписчики предположили, что звезда пошутила, потому что не могла всерьез так ответить на этот вопрос.

Ранее Асмус сообщила, что у нее обнаружили коронавирус. Актриса призналась, что уже шесть дней не встает с кровати. У нее не снижается температура, и «симптомов прибавляется только».

Асмус призвала подписчиков соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты и обрабатывать руки антисептиком. Она отмечает, что еще более тяжелой ситуацию делает злорадство некоторых интернет-пользователей, которые вместо поддержки обрушились на нее с обвинениями в пиаре на болезни.