Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима гуманитарного перемирия

Баку, 18 октября. Министерство обороны Азербайджана заявило о нарушении режима гуманитарного перемирия Вооруженными силами Армении. Как пишет ведомство в Facebook, войска Еревана обстреляли позиции Баку вблизи населенного пункта Джебраил.

«Враг обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные села, расположенные вдоль реки Араз из минометов и артиллерийских установок. Потерь среди личного состава нет», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что войска Баку приняли «адекватные ответные меры».

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного режима прекращения огня в Карабахе.

До этого Ереван и Баку достигли соглашения о введении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе с 00.00 18 октября.