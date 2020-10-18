Басков рассказал, как Волочкова сняла трусы перед чужим мужем

Москва, 18 октября. Певец Николай Басков рассказал, как балерина Анастасия Волочкова на пляже сняла трусы перед чужим мужем. Воспоминаниями артист поделился в эфире передачи «Прямой эфир».

Басков на днях отметил 44-й день рождения, его поздравили Любовь Успенская, Даня Милохин, Николай Цискаридзе, Надежда Кадышева, Игорь Крутой и другие знаменитости. В студию также пришла бывшая возлюбленная певца Анастасия Волочкова.

В эфире Басков решил рассказать историю, свидетелем которой он стал. По словам певца, все произошло на курорте. Волочкова «в свойственной ей манере» вышла из Индийского океана «как нимфа», дальнейшее действо разворачивалось перед сидящей за столом супружеской парой.

«Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал. В это время жена с этой сумкой от отеля разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: «Ты куда смотришь?» А он просто опешил и говорит: «Я так давно в Большом не был», — рассказал Басков.

Волочкова в ответ отметила, что «очень хорошо», что ассоциация с Большом театром у людей с ней и Басковым.

Ранее бывшая прима Большого театра опубликовала в Instagram фото экстремального шпагата. Волочкова в коронной позе уселась на перилах балкона. Таким опасным способом она хотела обратить внимание поклонников на отделочный материал веранды. Звезда подчеркнула, что на этом граните она даже может танцевать на пуантах.