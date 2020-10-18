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Главу МВД Эстонии могут уволить за призыв выдворить геев из страны

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Главу МВД Эстонии могут уволить за призыв выдворить геев из страны

Таллин, 18 октября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что главу МВД Марта Хельме могут уволить из-за негативного высказывания в отношении сексуальных меньшинств и призыв выдворить геев из страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр в интервью Deutsche Welle рассказал о необходимости вынести на референдум вопрос о внесении в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины. По словам Хельме, «государство не может сохраниться без детей и без морали». Представителям ЛГБТ глава МВД Эстонии порекомендовал бежать в Швецию.

Глава государства сочла слова Хельме гомофобией и дискриминацией.

«Речь идет о наших людях… их распределение и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемы», — подчеркнула Кальюлайд.

Президент добавила, что стране не нужен министр с такими взглядами.

Ранее Кальюлайд заявила, что время РФ «подходит к концу». Она подчеркивала «ослабевшую» экономику и «плохую» демографию России.

Российское посольство отреагировало на высказывание, напомнив о многовековой истории государства. Дипломаты привели примеры, когда монголо-татарская орда, а затем Наполеон и нацисты пытались покорить Россию. Конец у них был один — их всех разбили.

Источник: Интерфакс-Украина
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