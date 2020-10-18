Минфин РФ выступил с инициативой сократить число сотрудников МВД

Москва, 18 октября. Министерство финансов РФ предложило сократить количество сотрудников МВД России. Соответствующее письмо было направлено из аппарата Совета безопасности РФ в адрес замглавы МВД, передают «Известия».

Отмечается, что реформа позволит ежегодно экономить 20 млрд рублей. При этом численность сотрудников внутренних дел может быть сокращена на 10%. Согласно инициативе, минимальная выслуга перед уходом на пенсию должна повыситься с 20 до 25 лет.

По словам главы Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, данная мера позволит сэкономить 3% отведенной на содержание правоохранительных органов суммы. При этом с точки зрения кадровой политики д сокращения незначительны, так как они произойдут в первую очередь за счет вакансий.

«Руководители зачастую держат свободными 10–15% мест как раз на случай кризиса, чтобы не пришлось «резать по живому», — комментирует эксперт.

Ранее сообщалось, что Минфин отказался рассматривать возможность введения налога на бездетность, предложенную «Советом матерей». По мнению представителя «Совета матерей» данная мера помогла бы нежелающим иметь детей людям «осознать свою ответственность».