Экс-депутат Рады заявил о скором замещении населения Украины на мигрантов

Киев, 18 октября. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина является наглядным примером сохранения колониальной политики Запада. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Политик заявил, что согласно плану США, страна должна развиваться по пути латиноамериканских аграрных экономик с повсеместной нищетой и низким уровнем образования населения. В то же время Журавко напоминает, что Украина была одной из наиболее экономически развитых республик СССР к моменту его распада.

«В Украине на тот момент было население — одно из самых высоко грамотных в мире! Были сильнейшая наука, образование, промышленность, производство, аграрный сектор!» — отметил экс-депутат Рады.

Бывший парламентарий утверждает, что на Украине находились передовые технологии, авиационные и космические производства, которые перевели из «общенародной» в частную собственность «через механизмы лживой и коварной приватизации». После этого «все распилили на металлолом»

«А ради чего? Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества, и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции произведенной в том же Евросоюзе и США!» — заявил Журавко.

По мнению политика, после уничтожения конкурирующей промышленности и захвата рынка Украину ждет замещение населения «мигрантами из других континентов и стран».

Журавко считает единственным путем спасения «скорейшее освобождение от страшных и жестоких колонизаторов». По его словам, для этого требуется «освободительная борьба» с последующим развитием страны «в составе своих исторических союзников и единомышленников».

Ранее Журавко, объяснил, ради чего украинские власти в 2014 году сознательно пошли на потерю Крыма и Донбасса. По мнению экс-депутата, это была установка, которую после госпереворота Киеву дали Соединенные Штаты.