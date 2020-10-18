На Западе ждут обвала доллара в случае победы Байдена на выборах в США

Вашингтон, 18 октября. Победа Джо Байдена в президентских выборах США грозит мировой экономике «голубой волной» и обрушением доллара. Такой прогноз сделали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs, передает РИА Новости.

Как отмечают эксперты, после выборов в США финансовые рынки накроет «голубая волна» — реакция на возможную победу кандидата от демократов (голубой — неофициальный цвет партии). Это спровоцирует резкий обвал американской валюты.

По мнению специалистов, доллар может укрепиться лишь в случае победы Дональда Трампа и успешной вакцинации от коронавируса.

С марта правительство США медленно убивало валюту, вложив в экономику около 3 трлн долларов. Инвестбанк советует своим инвесторам как можно скорее избавиться от вложений в долларах, а также обратить внимание на другую международную валюту

«Настоящие испытания еще впереди», — отмечают представители Goldman Sachs, говоря о грядущих выборах.

По их прогнозам, победа Байдена обернется возвращением к двухлетним минимумам индекса доллара.

Ранее российский экономист Михаил Делягин в беседе с журналистом Андреем Карауловым предрек обвал доллара в ноябре. По его прогнозу, после президентских выборов курс американской валюты может составить 50 рублей.