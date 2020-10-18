Посольство США сообщило об отказе Украины от российской вакцины от COVID-19

Киев, 18 октября. Украина не будет закупать разработанную в России вакцину от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство США в Киеве.

В дипмиссии отметили, что «конструктивный коллегиальный ужин» с главой Минздрава Украины Максимом Степановым провела временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. В ходе встречи участники ужина обсудили реформы в сфере здравоохранения и борьбу с коронавирусом.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — подчеркнули по итогам встречи Квин со Степановым в посольстве.

Ранее директор экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко заявила, что страна может поучаствовать в испытании вакцины от COVID-19 европейского производства, если получит достаточные материалы для подтверждения их безопасности. Об этом сообщает RT. Думенко уточнила, что предполагается участие в исследовании клинических центров в Ивано-Франковске, Львове, Виннице и Киеве.

Бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин позже заявил, что Киев отказывается покупать российскую вакцину от COVID-19 напрямую, однако может выйти из положения, получив ее у Европы, но втридорога.