Армения сообщила о нарушении Азербайджаном нового перемирия в Карабахе

Ереван, 18 октября. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Азербайджан в ночь на воскресенье нарушил режим прекращение огня. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 0.04 до 2.45 (с 23.04 субботы до 1.45 воскресенья по московскому времени. — Прим. ФАН), а также ракетный обстрел в южном направлении с 2.20 до 2.45 (с 1.20 до 1.45 по московскому времени. — Прим. ФАН), — пишет Степанян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о введении гуманитарного перемирия в зоне Нагорного Карабаха с полуночи 18 октября.

МИД Армении отмечал, что Ереван высоко ценит усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в достижении договоренности о прекращении огня в Карабахе.