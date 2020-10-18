Экс-жена Дунаевского рассказала о дележе имущества с композитором

Москва, 18 октября. Бывшая супруга композитора Максима Дунаевского Марина Рождественская рассказал о дележе имущества с композитором. Подробностями личной жизни она поделилась в эфире телепередачи «Секрету на миллион» на телеканале НТВ.

Рождественская вспомнила, как композитор отправился с новой пассией на кинопремию и за ее спиной публично представил женщину публике. Женщина отметила, что в их семейной жизни тогда были непростые времена.

«У одного ребенка только закончился переходный возраст, у другого начался. Мама переехала к нам после травмы. Вот с этого момента все и началось. Ему было плохо, всем плохо. Ну, тяжело, правда», — подчеркнула экс-супруга композитора.

Пара подала на развод и решила поделить совместно нажитое имущество без лишних скандалов и судов. Дунаевскому осталась квартира, его супруге дом. При этом композитор все еще полностью содержит бывшую жену.

Дунаевский и Рождественская продолжают общаться, композитор нередко приезжает к жене и дочерям в гости. Женщина призналась, что по-прежнему любит музыканта. Рождественская со слезами на глазах вспоминает о разрыве и до сих пор считает, что брак еще можно вернуть.

«Если он придет, то я приму. Если у меня к тому моменту не будет новых отношений. Я его люблю, как родного человека», — заключила Рождественская.

Ранее Дунаевский заявил, что ему предлагали 1,5 млн рублей за подробности развода с седьмой женой. Однако композитор подчеркнул, что не собирается раскрывать детали о жизни и разводе с Рождественской, даже если ему предложат миллион долларов.