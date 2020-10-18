В Гидрометцентре оценили перспективы возвращения «бабьего лета» в Россию

Москва, 18 октября. Рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в Россию в этом году уже не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. «Бабье лето» — это 17–19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — говорит синоптик.

Он добавил, что в этом году продолжительность «бабьего лета» в России была редчайшей. Теплая погода сохранялась в стране почти до середины октября.

Также Роман Вильфанд сообщал, что в Якутию и Камчатку в ближайшие дни ожидают «невероятные» аномалии. Согласно его прогнозу, там ожидается температура выше нормы на 12–14 градусов.