Российские военные раздали гумпомощь нуждающимся сирийцам в Алеппо

Дамаск, 18 октября. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали около 3 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям деревни Али-эль-Хаза в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦПВС в провинции Александра Митряхина.

«Сегодня мирному населению выдано более 400 продовольственных наборов, состоящих из продуктов первой необходимости: мука, крупа, чай, сахар», — говорит военный.

Во время войны боевики обложили местных жителей данью, угоняя у них скот. Большинство крестьян бежало из деревни и только сейчас, после окончания боевых действий, они возвращаются в свои дома.

«Это были самые тяжелые времена для нас. Поэтому спасибо России за помощь и поддержку. Она крайне важна», — говорит старейшина деревни Хаваш Ах-Азвад.

Ранее сообщалось, что российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Изра в провинции Даръа, которая расположена на юго-западе Сирии. Как передает корреспондент ФАН, нуждающимся сирийцам раздали 400 продовольственных наборов. Местные жители выразили благодарность России за оказание помощи в трудное для них время.