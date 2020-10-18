На Украине предложили пригрозить Западу возвращением ядерного оружия

Киев, 18 октября. Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киев должен пригрозить Западу работами по возвращению ядерного оружия в случае недостаточной помощи в противостоянии с Россией. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По мнению генерала, для восстановления ядерного статуса у страны есть все возможности, но нужна политическая воля.

«Да, сейчас. Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус», — предложил Смешко.

Экс-глава СБУ напомнил, что ядерные материалы впервые расщепили в Харькове в 20 годах прошлого века. По его словам, «самые лучшие ракеты в мире по цене, эффективности, качеству» делают на Украине.

В то же время он подчеркнул, что не призывает восстановить производство ядерного оружия, но хочет напомнить, что относиться к украинскому народу нужно с уважением. По мнению генерал-полковника, в ядерное разоружение и безопасность в мире «никто больше украинцев не внес».

«При необходимости можно говорить за столом с нашими западными коллегами — мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — заключил экс-глава СБУ.

В июне взорвать ядерные бомбы в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште призвал депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан, сообщает RT. Представитель партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» выступил с неоднозначным заявлением в связи с планами по административному делению в Закарпатье, согласно которым в регионе образуется «венгерский» район с центром в Берегово.