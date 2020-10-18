Антонов: Москва пытается убедить Вашингтон остановить гонку вооружений

Москва, 18 октября. Российские политики пытаются убедить американских коллег в том, что отсутствие диалога по предотвращению гонки вооружений опасно, однако результата пока нет. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Дипломат считает, что Россия и США становятся все ближе к гонке вооружений. По его словам, Вашингтон уверен в своей победе в этой гонке.

«И несмотря на мои постоянные убеждения в опасности такого пути, в необходимости диалога, пока убедить нынешних американских политиков, по крайней мере, ключевых, кто отвечает за контроль над вооружениями, пока не получается», — говорит российский посол.

Также Антонов отмечал, что США подтвердили планы разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Он подчеркнул, что Вашингтон своими действиями угрожает национальной безопасности России.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без дополнительных условий, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. Однако США отказались от данного предложения.

Отметим, что договор СНВ-3 между Россией и США подходит к концу в следующем году.