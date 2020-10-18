В Китае обнаружен новый способ передачи коронавируса

Пекин, 18 октября. В Китае впервые обнаружен живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов, сообщает китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вирус сохранился на упаковке замороженной трески.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — сообщает CDC.

Отмечается, что при контакте с такой упаковкой возможно инфицирование. При этом ученые добавили, что в мире еще не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами.

Ранее исследователи из Ливерпульского университета выяснили, что последовательное заболевание сначала гриппом, а затем коронавирусом в шесть раз увеличивает риск летального исхода. По мнению ученых, вторая волна COVID-19 вместе с сезонной заболеваемостью ОРВИ — глобальная проблема для здравоохранения.