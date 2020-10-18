Ангелина Вовк высмеяла Федосееву-Шукшину за роман с молодым мужчиной

Москва, 18 октября. Советская и российская телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной с молодым возлюбленным. Заявление звезда сделала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ

Вовк раскритиковала поведение 82-летней артистки, у которой, по ее мнению, в пожилом возрасте должны быть другие ориентиры.

При этом телеведущая сослалась на собственный опыт отношений с молодым партнером, Михаилом Куницыным.

«Мне 77, ему 50. Ну какая любовь! Я же не сумасшедшая как Федосеева-Шукшина. Она одной ногой в могиле, а придумала себе какой-то секс», — высмеяла артистку телеведущая.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне разлада в браке с основателем группы «На-на» Бари Алибасовым Федосеева-Шукшина закрутила роман с молодым мужчиной.

Артистка выиграла суд и вернула себе в собственность квартиру, которую ранее переписала на Алибасова. Праздновать победу 82-летняя артистка отправилась в одно из столичных кафе, но не одна, а в компании привлекательного мужчины. На вид ему около 40 лет.

Летом RT сообщило, что из-за ухудшения самочувствия Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу в Москве. Артистка была госпитализирована в связи с удушьем, наступившем из-за приступа бронхиальной астмы.