Боевики 38 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Москва, 18 октября. Министерство обороны России сообщило, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) 38 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии за минувшие сутки, передает ТАСС.

Минобороны призвало командование незаконных бандформирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Сирии начало ремонтные работы на электростанции в городе Аль-Зара в провинции Хама. За годы конфликта боевики неоднократно обстреливали территорию электростанции.

1 Организация запрещена на территории РФ.