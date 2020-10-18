Названы жизненно необходимые в зимний период витамины

Москва, 18 октября. Диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова назвала витамины, которые жизненно необходимы в зимний период, сообщает РЕН ТВ.

По словам врача, в холодное время года пренебрегать не следует жирными продуктами, так как они содержат много полезных веществ, в том числе, витамины D и А. Первый имеется в сливочном и топленом масле. Незванова также рекомендовала больше потреблять жирной рыбы.

«Зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период», — отметила специалист.

Кроме того, забывать не стоит о витаминах группы C, которые помогут подготовиться к вирусным заболеваниям.

Ранее диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес сообщили, что при головной боли следует отказаться от некоторых продуктов. По словам специалистов, пациентам, страдающим головной болью, следует есть каждые три часа.

В то же время, диетологи призывают при головной боли отказаться от ряда продуктов и напитков. Например, от голубых сыров, поскольку в них содержится большое количество гистамина.

Также лучше не употреблять цитрусовые, которые богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. Эксперты также предлагают исключить из рациона авокадо, колбасные изделия, красное вино.