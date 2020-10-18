Ереван назвал прекращение огня в НКР реализацией московских договоренностей

Ереван, 18 октября. МИД Армении считает договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе реализацией положения московского заявления министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Об этом на странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

По ее словам, Ереван высоко ценит усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и участие президента Франции в достижении договоренности о прекращении огня в Карабахе по гуманитарным соображениям.

«Исходим из того, что это соглашение воплощает в жизнь принятое в Москве совместное заявление, в котором говорится о необходимости внедрения верификационных параметров прекращения огня», — говорится в сообщении.

Нагорнокарабахский конфликт длится с 80-х годов прошлого столетия. Периодически в регионе вспыхивают напряженные ситуации. В последний раз обострение конфликта произошло в конце сентября.