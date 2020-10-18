Заболевшая коронавирусом Асмус сообщила об ухудшении самочувствия

Москва, 18 октября. Недавно актриса Кристина Асмус сообщила, что у нее обнаружили коронавирус. Как утверждает знаменитость, ее состояние ухудшилось. Об этом она написала в Instagram.

«Не встаю с кровати уже шесть дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только», — жалуется знаменитость.

Асмус призвала подписчиков соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты и обрабатывать руки антисептиком. Она отмечает, что еще более тяжелой ситуацию делает злорадство некоторых интернет-пользователей, которые вместо поддержки обрушились на нее с обвинениями в пиаре на болезни.

«Большой процент сумасшедших людей пишут о моем проплаченным посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?!» — недовольна Асмус.

Ранее с критикой в адрес Асмус выступил и сын Никаса Сафронова Лука Затравкин. Он обвинил кинозвезду в том, что она игнорировала меры безопасности и появлялась на публичных мероприятиях без медицинской маски. Он выразил надежду, что после выздоровления Асмус поймет, как глубоко заблуждалась и будет серьезнее подходить к вопросам собственной безопасности.

Однако большинство преданных фанатов поддержали Кристину в непростое время. Она получила массу теплых слов от подписчиков, которые призвали ее не обращать внимание на хейтеров.