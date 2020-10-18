Звезда «Дома-2» продала свои откровенные фото за 15 тысяч рублей

Москва, 18 октября. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Марина Мексика продала свои откровенные снимки, пишет издание «Папарацци» со ссылкой на Telegram-канал «Тайны жены».

Бывшая участница телестройки зарабатывала на платных подписках на сервисе OnlyFans, который популярен среди взрослой аудитории и представляется платформой для развлечения. Этот сайт зачастую используют порномодели, которые получают деньги за размещение своих пикантных фотографий.

Марина Мексика также опубликовала снимки на OnlyFans. По слухам, чистой обнаженки в профиле девушки нет, да и доход от контента у нее был невелик. В связи с этим экс-участница «Дома-2» стала искать покупателя на свои откровенные снимки.

Администратор канала в Telegram сообщил, что он заплатил за пикантные снимки модели 15 тысяч рублей. На одном кадре девушка показывает свою пышную грудь, а на других она запечатлена в сексуальном нижнем белье в откровенных позах.

Марина Мексика пробыла на телепроекте «Дом-2» два месяца, построить свою любовь ей не удалось. Девушка покинула телепроект, но не ушла в тень. Звезда стала делиться в своем профиле в соцсети событиями из личной жизни, подробностями о пластике и советами по уходу за собой.