Экс-глава СБУ рассказал об «украинской республике» на Дальнем Востоке

Киев, 18 октября. Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире YouTube-канала UKRLIFE.TV вспомнил об «огромном историческом влиянии» Киева. Он заявил об «украинской республике» на Дальнем Востоке.

Он считает, что после распада Советского Союза Украину нужно было назвать Русью-Украиной, поскольку Русь — «метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины». По его словам, другие земли, в частности, Суздальская и Владимирская, были зависимы от метрополии.

«Мы в первый раз дали европейскую культуру, христианство, на огромные евроазиатские пространства. В конце концов, наше влияние дошло до Владивостока, вы помните 17–22 год, украинская республика Зеленый Клин, большинство возле Владивостока и Уссурийска — это украинцы. Около 350 тысяч выехало в конце XIX—начале XX века туда», — сказал Смешко.

Говоря о втором случае «влияния», он вспомнил события XVII века, «когда украинское казацкое государство фактически прикрыло собою очень слабое Московское государство».

«То есть Украина прикрыла все своим телом, своей культурой. И снова было огромное влияние украинской культуры, русско-украинской, на Московское государство и попытка создать евроазиатскую модель. То есть, Украина имела огромное историческое влияние», — добавил бывший руководитель СБУ.

Его слова о величии Киева высмеяли интернет-пользователи, которые посчитали высказывание Смешко довольно странным и нелепым.