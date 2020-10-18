Жители Китая высмеяли Украину за угрозы в адрес России

Пекин, 18 октября. Китайские пользователи Сети высмеяли заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса об отношениях Киева и Москвы, пишет «ПолитРоссия».

Ранее Кривонос заявил, что Россия якобы пытается расшатать ситуацию на Украине. Он утверждает, что российская армия имеет существенное превосходство над украинской, но в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта Россия якобы понесет большие потери.

«В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — сказал украинский политик.

Высказывание Кривоноса вызвало смех у китайских интернет-пользователей, которые прочли об угрозах Киева в адрес Москвы в материале Sohu.

«Страшно то, что ваша украинская армия потерпит фиаско, даже не увидев тени русских противников», — написал пользователь.

«У украинских руководителей слишком мало мозгов!» — пишет комментатор.

«Отключите им газ зимой, тогда у Украины онемеют руки и ноги», — предложил фолловер.

«Украина скоро опередит Польшу в плане хвастовства», — добавил пользователь.

Отношения Москвы и Киева обострились после государственного переворота на Украине. Новое руководство обвинило РФ во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.