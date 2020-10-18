Вильфанд сообщил о «невероятных» аномалиях в регионах РФ

Москва, 18 октября. Температура выше нормы на 12–14 градусов ожидается на севере Якутии и Камчатке в ближайшие дни. При этом в Северо-западном и Центральном федеральных округах (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально прохладная погода в середине недели. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, Якутию и Камчатку ожидают «невероятные» аномалии.

«Температура выше нормы на 12-14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе. Это самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии», — отмечает Вильфанд.

Метеоролог добавил, что аномально прохладная погода прогнозируется в регионах СЗФО и ЦФО. Он говорит, что температура там будет на один-два градуса ниже нормы.

Ранее Роман Вильфанд сообщал о начале предзимья в российских регионах. Этот период ознаменует начало «борьбы между осенью и зимой». По его словам, жителей европейской части России ждет «суровая осень».