Пекин, 18 октября. Китайские аналитики назвали гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» новым козырем России, который охладит воинственный настрой США. Издание Sohu объяснило, чем обернется для Запада оренбургский трюк РФ с «Авангардом».

Аналитики считают, что у Соединенных Штатов нет оружия, способного перехватывать ракеты «Авангард». По их мнению, у России есть мощный козырь, который не позволит американским военнослужащим действовать опрометчиво. «ПолитРоссия» перевела статью китайского издания.

«Авангард» стал ответом России на американскую систему противоракетной обороны. Со стратегической точки зрения, новая сверхбыстрая ракета придаст РФ уверенность в противостоянии с геополитическими конкурентами, а также позволит сдерживать гегемонистские амбиции Соединенных Штатов», — указали китайские эксперты.

По их мнению, размещение еще двух ракет «Авангард» в Оренбургской области является мерой предосторожности. Для американцев это стало сигналом, чтобы они не пересекли красную черту в отношениях с Россией, убеждены специалисты. В ином случае Соединенным Штатам грозят серьезные неприятности, поскольку России хватит смелости нанести ответный удар при необходимости.