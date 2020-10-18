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МИД Ирана объявил о снятии оружейного эмбарго со страны

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МИД Ирана объявил о снятии оружейного эмбарго со страны

Тегеран, 18 октября. Оружейное эмбарго в отношении Ирана снято. Об этом сообщила пресс-служба иранского министерства обороны. 

Оружейное эмбарго прекратило действовать с 18 октября, указали в дипломатическом ведомстве. 

 «С сегодняшнего дня все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану <...> автоматически перестают действовать» — говорится в сообщении МИД Ирана.

Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран за счет собственного производства смог обеспечить свои нужды в оборонной сфере на 90%. По его словам, Иран не зависит от иностранных государств. 

Пять лет назад удалось достигнуть договоренностей по многолетней проблеме — иранскому атому. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В частности, предусматривалось оружейное эмбарго, которое будет снято в течение пяти лет. Поставки вооружений были возможны и до истечения срока, но только с разрешения ООН.

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