Иосиф Пригожин поддержал резкие высказывания Цискаридзе о звездных детях

Москва, 17 октября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал артиста балета Николая Цискаридзе, который негативно высказался о звездных детях. Муж певицы Валерии в беседе с Пятым каналом призвал родителей учить своих чад развиваться самостоятельно.

Скандал вокруг семьи королевы шансона Любови Успенской не утихает. Звезда рассорилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, которая теперь поливает мать грязью в социальных сетях. Звездную мать публика видела в слезах, женщина на одном из шоу на ТВ откровенно рассказывала о своих переживаниях по поводу своего ребенка.

Цискаридзе вступился за Успенскую и признался, что на дух не переносит звездных детей. Однако его отношение к ним меняется, когда они проявляют себя и в таком случае заслуживают его уважения. Таких же взглядов придерживается Пригожин. По его словам, звездные родители залюбливают своих детей «до тошноты», что абсолютно неправильно.

«У родителей должна быть субординация. Мы готовы отдать для них все: жизнь, деньги, здоровье, чтобы детям было лучше, но они этого не поймут. Не надо давать им рыбу, нужно дать им удочку, чтобы они сами поймали эту рыбу», — подчеркнул супруг Валерии.

По его мнению, звездные дети должны вкусить все тяготы, которые выпали на пути их родителей, и только потом они начинают ценить то, что имеют. Шоумен убежден, что чадо должно добиваться всего самостоятельно.