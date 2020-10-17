Жители Степанакерта рассказали о жизни под обстрелами

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращения огня по гуманитарным соображениям, а в Нагорно-Карабахской республике (НКР) — Арцахе заявили о готовности соблюдать условия гуманитарного прекращения огня на взаимной основе. Однако ночь до перемирия выдалась достаточно сложной — столица Арцаха Степанакерт подверглась ожесточенным обстрелам тяжелыми ракетами, в результате чего было ранено трое мирных жителей, в том числе 82-летняя Рузанна Саргсян.

С лица земли был стерт частный жилой дом, находящийся в жилом секторе, который не может представлять никакого интереса для военных, если только их целью не является устрашение мирного населения. Живущая по соседству с этим домом пожилая женщина по имени Светлана рассказала, что помнит все войны, которые велись против Арцаха, но говорит при этом, что никогда не переживала такого ужаса, как в минувшую ночь. Ее дом находится прямо напротив подвергшегося обстрелу здания.

«Всякое было, а такого не было. Я слышала, как кричала раненая соседка, видела, как ее увозила скорая», — рассказала Светлана.

Еще одно из ночных попаданий пришлось на закрытую во время войны гостиницу София в центре города, где сейчас нет постояльцев, но есть охранники. Неподалеку от этого места пострадал многоэтажный дом, взрывной волной в некоторых квартирах выбило окна. Но, поскольку все жители Степанакерта в настоящее время ночуют в подвалах, никто не пострадал. Людям был нанесен только имущественный вред — во многих квартирах выбило окна, которые мужчины восстанавливали во дворе, натягивая на рамы временную пленку. В центре города в результате обстрела были выбиты стекла в витринах магазинов. Стоит отметить, что в городе полностью исключено мародерство — даже банки с колой и бутылки с минералкой из разбитых холодильников так и оставались нетронутыми. В целом город пережил страшную ночь, и сегодня вечером готовился к худшему, к тому же во второй половине дня были слышны звуки прилетов. Однако вскоре объявили о гуманитарном перемирии, которое становится главной темой разговоров в Степанакерте. Люди радуются передышке и надеются, что это перемирие наконец-то будет устойчивым.

«Что бы кто ни говорил, но единственная страна, которая была с нами, это Россия. Мы разочарованы в Европе и США с их толерантностью. Мы думаем, что Азербайджан заставили соблюдать это перемирие. Не случайно вчера российские корабли были в Каспийском море, неслучайно в Степанакерт приехал российский депутат, и неслучайно в Иране заявили о завершении эмбарго на продажу оружия», — говорят наши собеседники.

В настоящее время в городе тихо, а сирена воздушной тревоги, не стихавшая минувшей ночью, на протяжении дня не звучала ни разу.