Басков публично обратился к онкобольной Заворотнюк

Москва, 17 октября. Народный артист России в эфире программы «Привет, Андрей» публично обратился со словами поддержки к звезде ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием. Он признался, что прекрасно понимает актрису, поскольку последние годы выхаживал близкого человека.

Отец Баскова был тяжело болен, он боролся со своим недугом несколько лет. Артист искал родителю лучших врачей и клиники, чтобы отцу стало легче.

Басков признался, что последние годы жизни отца были невероятно сложными. Знаменитости приходилось выходить на сцену и улыбаться, а внутри него была невыносимая боль.

«В последний год папа мог не узнавать людей. Я держал его за руку, а он сжимал ее — так как уже не говорил», - вспоминает певец.

По словам исполнителя, для него стало большим ударом известие о страшной болезни Заворотнюк.

«Я ее понимаю, как никто — это то, что я проходил со своим близким человеком», — сказал артист.

В прошлом году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Семья актрисы подтвердила, что звезда тяжело больна, но не сообщила точный диагноз. Поклонники теледивы и коллеги были шокированы новостью о болезни «няни Вики».