Судьям КС могут запретить публично критиковать принятые решения суда

Москва, 17 октября. Судьям Конституционного суда могут запретить критиковать принятые КС решения, говорится в законопроекте, опубликованном в думской электронной базе.

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон о Конституционном суде поправку о судьях суда. Согласно поправке, судья не может публично в СМИ, Интернете, переписках, которые могут быть обнародованы, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения, изучается или принят к рассмотрению.

Также судья не может критиковать решения Конституционного суда России.В поправках к законопроекту предусмотрен также ряд других ограничений.