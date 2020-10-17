Россиянам рассказали, на сколько могут вырасти цены на коммунальные услуги

Москва, 17 октября. Плата населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах не должна превысить уровень годовой инфляции, сообщили в Федеральной антимонопольной службе, пишет «Российская газета».

Согласно документу, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По словам исполнительного директора Ассоциации гарантированных поставщиков Натальи Невмержицкой, тарифы не должны увеличиться больше, чем уровень годовой инфляции, то есть, согласно расчетам, не более 4%.

Как отметили в ФАС, средний рост цен на газ для всех категорий потребителей составит в следующем году 3,11%, в 2022 и 2023 годах — 3,15%. Цены на связь могут увеличиться на 2021-2023 года на 3,7%-4%. Что же касается коммунальных услуг, то изменения в тарифах не должны превысить уровень годовой инфляции