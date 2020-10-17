Кадыров осудил убийство учителя выходцем из Чечни в Париже

Грозный, 17 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из Чечни. Соответствующий пост Кадыров разместил в Telegram.

Глава Чечни выразил соболезнования семье погибшего. Он также назвал «провокационным» поведение французов в данной ситуации и призвал не заострять внимание на национальности преступника.

По его словам, Париж пытается «свалить» свои проблемы на чеченцев. При этом Кадыров напомнил, что убийца практически всю жизнь прожил во Франции и был в Чечне всего один раз в детстве.

«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», — пишет Кадыров.

Глава Чечни осудил терроризм во всех проявлениях и призвал уважать чувства верующих.

«Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Ранее Абдулах Анзоров обезглавил учителя в коммуне на окраине Парижа. Семья подозреваемого в 2008 году переехала во Францию из села под Грозным, когда мальчику было шесть лет.