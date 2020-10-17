Под обстрел в Степанакерте попал депутат Госдумы Виталий Милонов. ФАН-ТВ

Степанакерт, 17 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов оказался в эпицентре ракетных ударов в Степанакерте. Обстрел города начался ночью и продолжался до самого утра. Примерно с полуночи не смолкали сигналы тревоги, предупреждая о возможном авиационном ударе. В центре города разрушено несколько зданий.

«Была использована ракета, она попала в дом буквально в сотне метров от гостиницы, где мы жили. Где жили журналисты из многих стран. Там не было никаких военных объектов, просто они, видимо, промазали», — говорит Милонов.

По словам местных, ракета была баллистической, она полностью уничтожила дом. Очевидцы рассказали, что мощность удара была настолько сильной, что это было похоже на землетрясение.