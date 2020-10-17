Трамп назвал семью Байдена «преступной группировкой»

Вашингтон, 17 октября. Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его семью «преступной группировкой». Об этом сообщает Newsweek.

Во время выступления на митинге в штате Джорджия американский лидер заявил, что его оппонента нужно посадить в тюрьму.

«Семья Байденов — это коррумпированная семья. Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — сказал Трамп.

Сторонники действующего президента США считают, что Джо Байден замешан в коррупционных схемах. По их мнению, политик, занимая пост вице-президента при администрации Барака Обамы, оказывал всестороннюю помощь бизнесу своего сына Хантера на Украине, который до 2019 года входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Кроме того, Байден якобы предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал незаконную деятельность Burisma на Украине.

Ранее в СМИ просочились данные личной переписки сына Джо Байдена, изменившие политический расклад на президентских выборах в США. Несколько американских источников сообщили, что с жесткого диска ноутбука Хантера утекла информация с компрометирующими материалами, касающимися лоббирования украинских интересов.

3 ноября состоятся выборы президента США. Действующий президент заявил, что проиграет на выборах только в том случае, если его оппоненты из Демократической партии будут жульничать с голосованием по почте.