Стало известно, как убийца учителя получил статус беженца во Франции

Париж, 17 октября. Семье юноши, который обезглавил учителя под Парижем, французские власти изначально отказались предоставлять статус беженцев, но суд заставил их изменить решение. Об этом пишет французский журнал Le Point.

«Судебные власти вынудили государство предоставить статус беженца этой семье», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Так, семья подозреваемого в 2008 году переехала во Францию из села под Грозным, когда мальчику было шесть лет. Французские власти после длительного рассмотрения отказались удовлетворить ходатайство семьи Анзоровых о статусе беженцев.

В 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил это решение, в результате чего в марте 2020 года юноша получил вид на жительство, когда достиг совершеннолетия.

Напомним, Анзоров обезглавил учителя в коммуне на окраине Парижа.