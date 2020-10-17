Заворотнюк вышла на связь с Малаховым на фоне тяжелой болезни

Москва, 17 октября. Известный телеведущий Андрей Малахов на всю страну заявил о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь, пишет Kp.ru.

Малахов рассказал об этом в эфире программы «Привет, Андрей», которая была посвящена Николаю Баскову. Золотому голосу России 15 октября исполнилось 44 года.

«Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию», — признался Малахов вокалисту, который много лет дружит с Заворотнюк.

Басков очень удивился такому заявлению и признался, что рад такой заботе со стороны подруги. По его словам, он уже записал несколько видео со словами поддержки после того, как узнал о болезни актрисы.

«Для меня было большим ударом, когда все началось с Настей», — признался певец.

Он также добавил, что Заворотнюк нужна как родным, так и всем поклонникам и друзьям.

«Люди, которые борются с тяжелым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки. Тогда случаются чудеса», — подчеркнул Басков.

Напомним, что почти два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, а 5 августа 2020 года стало известно, что актрису лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Молекулы этой экспериментальной вакцины атакуют раковые клетки, поэтому такой способ может помочь Заворотнюк победить болезнь. Длительность курса составляет два года.