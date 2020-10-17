Волочкова показала фото экстремального шпагата

Москва, 17 октября. Известная российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото экстремального шпагата.

Волочкова в коронной позе уселась на перилах балкона. Таким опасным способом она хотела обратить внимание поклонников на отделочный материал веранды. Звезда подчеркнула, что на этом граните она даже может танцевать на пуантах.

«Вот такая теперь красота на всех балконах моего дома!» — написала балерина.

Звезда добавила, что от счастья «парит» над землей. Для фото Волочкова выбрала красную балетную юбочку и голубой обтягивающий топ, подчеркивающий ее идеальную грудь. Она сделала классический хвостик на затылке и эффектно накрасилась.

Будь у поклонников возможность комментировать пост Волочковой, они бы попросили звезду отказаться от таких экстремальных шпагатов. У балерины хорошо развит вестибулярный аппарат, но все равно есть опасность упасть вниз.

Ранее сообщалось, что Волочкова опубликовала фото, которое сделал ее новый возлюбленный. Она лежит на диване в откровенной позе, слегка прикрывшись пледом.

Напомним, что поклонников балерины интересует, кто ее жених. Но звезда сознательно скрывает его личность, чтобы избежать шумихи в СМИ.