Милонов рассказал, почему скрыл геолокацию во время обстрела Степанакерта

Степанакерт, 17 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попавший ночью под обстрел в Степанакерте, почти сутки не выходил на связь. Только сейчас ФАН удалось поговорить с парламентарием и выяснить, почему он скрыл геолокацию во время ракетной атаки.

Депутат сообщил, что сначала весь Степанакерт оглушила сирена, и местные жители услышали разрывы снарядов где-то вдалеке. Спустя некоторое время взрывы стали подбираться к жилым районам. Ни сирена, ни атака не прекращались до утра.

Также парламентарий рассказал, что он решил скрыть свое местоположение, так как могли намеренно выслеживать его геолокацию. Это ставило под удар и самого Милонова, и его сопровождение из гуманитарной миссии, поэтому было принято решение временно «уйти с радаров».

«Мы в гостинице жили с журналистами, причем с журналистами из многих стран. Там не было никаких военных объектов. Просто они, видимо, так промазали. Эта ракета полностью уничтожила дом. Она была очень высокой мощности, потому что после попадания было ощущение полнейшего землетрясения», — поделился с ФАН Милонов.

Депутат добавил, что прямым попаданием ракеты полностью разрушен жилой дом, который находился в нескольких десятках метров от гостиницы. В этот момент внутри находилась женщина, и ей удалось остаться в живых. С тяжелыми ранениями она была госпитализирована.

Напомним, депутат Государственной Думы попал в черный список Азербайджана после посещения Нагорного Карабаха. В ответ на это парламентарий заверил, что не является ни военным, ни шпионом, а в Степанакерт прибыл с исключительно гуманитарными целями и желанием помочь местным жителям.