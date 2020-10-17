В Крыму предупредили Эрдогана о последствиях «заигрываний» с Киевом

Москва. 17 октября. Высказывание турецкого лидера Реджепа Эрдогана о непризнании Анкарой российского статуса Крыма, а также «заигрывание» с президентом Украины Владимиром Зеленским может вызвать ответную реакцию России, что приведет к серьезным последствиям. Об этом заявил крымский политолог Андрей Никифоров, пишет «ПолитНавигатор».

По его мнению, поддержка занявшего антироссийскую позицию Зеленского может «выйти боком» прежде всего для самой Анкары.

«Есть хорошая восточная пословица: «Собака лает — караван идет». Ну, две собаки лают, а караван все равно идет», — высказался Никифоров.

Политолог уверен, что Эрдоган в последнее время «роет себе могилу», в конечном итоге «дороется» до геополитического одиночества.

Однако Никифоров не отрицает, что партнерство России и Турции в черноморском регионе, на Балканах, на Ближнем Востоке и Среднем Востоке очень выгодно и перспективно. Но Россия тем не менее может долго обходиться без Турции.

«Турция считает, что Россия по-прежнему будет соблюдать свой нейтральный статус в конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на все выходки, которые позволяет себе Эрдоган?» — задал резонный вопрос Никифоров.

Напомним, 16 октября турецкий и украинский лидеры провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двусторонних связей между странами, а также затронули вопрос принадлежности Крыма. После этой встречи глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил Эрдогану лично убедиться в принадлежности Крыма России, а не делать поспешных выводов о статусе полуострова.

Ранее военный эксперт проанализировал переговоры президентов Турции и Украины и выразил опасения, что Анкара может в ближайшее время перебросить сирийских наемников в Донбасс.