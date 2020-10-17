Минздрав РФ заявил, что в больницах нет дефицита противовирусных препаратов

Москва, 17 октября. Дефицита противовирусных препаратов в российских больницах нет, однако в некоторых регионах наблюдается ажиотажный спрос на лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве указали, что Минздрав в период пандемии коронавируса постоянно следит за наличием противовирусных, антибактериальных и жаропонижающих препаратов. Мониторинг в системе маркировки касается и лекарств, используемых для лечения COVID-19.

«В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», — говорится в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба ранее согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир» от COVID-19. Ее снизили на более чем 50%. Упаковка лекарства будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тем временем заявила, что пока единственным лекарством, которое продемонстрировало свою эффективность против COVID-19, протекающего в тяжелой форме, является «Дексаметазон».