Депутат Госдумы Милонов попал в зону обстрела в Степанакерте

Степанакерт, 17 октября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов попал в зону обстрела в Степанакерте. ФАН связался с парламентарием и удостоверился, что с ним все в порядке.

Милонов этой ночью мог погибнуть под ракетным обстрелом в Нагорном Карабахе. Атака не прекращалась до самого утра.

В нескольких десятках метров от гостиницы, где остановился депутат, взорвался один из снарядов. По словам местных жителей, это была баллистическая ракета, но тип снаряда и его принадлежность вскоре предстоит узнать военным экспертам.

В ближайшее время ФАН опубликует интервью с Милоновым.

Напомним, посольство Азербайджана в Москве заявило протест МИД РФ из-за визита депутата в Нагорный Карабах. При этом отправился он туда исключительно в гуманитарных целях. Но даже этот визит вызвал недовольство Баку.

Парламентарий уже внесен в черный список правительства Азербайджана, но Милонова этот факт не смущает. Он заверил, что включение его в этот список — символ отсутствия желания у политиков-агрессоров урегулировать конфликт мирно.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается с 1988 года. В очередной раз боевые действия начались 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие, но обстрелы вскоре вновь возобновились.