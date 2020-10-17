Актриса Бирюкова не хочет жить на 30 тысяч рублей в месяц

Москва, 17 октября. Актриса театра и кино Елена Бирюкова заявила, что она требует достойной зарплаты за свой труд и не намерена жить на деньги, которые ежемесячно получает большинство россиян. Об этом звезда сообщила на Youtube-канале «Звездач».

Из-за пандемии коронавируса, которая повлекла отмену множества съемок, актриса лишилась большей части своего заработка.

«Все закричат: «Да полстраны живет на 30 тысяч!» Но это не значит, что всем нужно выровняться. Мы должны, смирившись, все существовать на маленькие деньги? Нет! Я не хочу жить на 30 тысяч рублей! Я хочу работать, шевелю лапками, делаю много-много всего», — посетовала артистка.

Звезда объяснила сложность своей работы на примере последних съемок и перелетов — Бирюкова снималась в Красноярске, после чего посетила фестиваль в Благовещенске. Она рассказала, что вылетела в девять часов вечера, приземлилась в семь утра и сразу отправилась на площадку для беспрерывных двенадцатичасовых съемок. Артистка пришла к выводу, что ее рабочий день длится 40 часов.

По словам Бирюковой, известной по участию в сериале «Саша + Маша», она весьма популярна в киноиндустрии, но крупными гонорарами похвастаться не может. Артистка винит в этом российскую киноиндустрию, считая, что в ней совершенно не ценится актерский труд.

«Популярность должна принести тебе огромное количество денег, чтобы очертить круг свободы, обозначить границы, чтобы никто не входил в твое пространство. А в российском кинематографе тебе платят три рубля, и мы не имеем никаких прав», — пожаловалась актриса.

Тем временем коллеги Бирюковой по звездному цеху оказались сообразительнее и востребованнее, освоив за период пандемии новый способ заработка — запись видеопоздравлений свои поклонникам за определенную сумму. Естественно, чем популярнее артист, тем выше ценник на его теплые пожелания. Самым дорогим было признано видеопоздравление от шансонье Михаила Шуфутинского, за ролик от которого поклоннику придется выложить 200 тысяч рублей.